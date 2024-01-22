  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Старая синьора уже первая. Лечче — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Старая синьора уже первая. Лечче — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Хватило одного тайма

Старая синьора уже первая. Лечче — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" воспользовался тем, что "Интер" поехал в Саудовскую Аравию на Суперкубок, и временно возглавил таблицу Серии А.

Середняк "Лечче" упорно сопротивлялся, не отдавал мяч, пытался пробивать, но хватило его только на первый тайм. После перерыва раззабивавшийся Душан Влахович сделал для "Юве" результат.

21-й тур Серии А. Лечче. "Стадио Виа дель Маре"

"Лечче" - "Ювентус" - 0:3

Голы: Влахович, 59, 68, Бремер, 85

По теме
yellow-arrow
Довбик разрывает, Цыганков помогает. Жирона — Севилья 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Споткнулись об Вердер. Бавария - Вердер 0:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Одного Иско мало. Бетис — Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
Ювентус (Турин) Лечче
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости