Старая синьора уже первая. Лечче — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

"Ювентус" воспользовался тем, что "Интер" поехал в Саудовскую Аравию на Суперкубок, и временно возглавил таблицу Серии А.

Середняк "Лечче" упорно сопротивлялся, не отдавал мяч, пытался пробивать, но хватило его только на первый тайм. После перерыва раззабивавшийся Душан Влахович сделал для "Юве" результат.

21-й тур Серии А. Лечче. "Стадио Виа дель Маре"

"Лечче" - "Ювентус" - 0:3

Голы: Влахович, 59, 68, Бремер, 85