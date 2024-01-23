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Третий подряд Суперкубок для Нерадзурри. Наполи — Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Лаутаро сделал разницу

Третий подряд Суперкубок для Нерадзурри. Наполи — Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli / DeFodi Images

UA-Футбол
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"Наполи" дал жесткий бой "Интеру" в финале Суперкубка Италии. Очень долго фаворит вообще не понимал, как ему атаковать, но на помощь пришел Джованни Симеоне, заработавший красную.

Уже в большинство решающее касание сделал Лаутаро Мартинес — и это означает третий Суперкубок для "Интера" подряд. Ранее такое удавалось только "Милану" 30 лет назад.

Финал Суперкубка Италии. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Наполи" - "Интер" - 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 90+1

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