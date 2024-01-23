Третий подряд Суперкубок для Нерадзурри. Наполи — Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

"Наполи" дал жесткий бой "Интеру" в финале Суперкубка Италии. Очень долго фаворит вообще не понимал, как ему атаковать, но на помощь пришел Джованни Симеоне, заработавший красную.

Уже в большинство решающее касание сделал Лаутаро Мартинес — и это означает третий Суперкубок для "Интера" подряд. Ранее такое удавалось только "Милану" 30 лет назад.

Финал Суперкубка Италии. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Наполи" - "Интер" - 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 90+1