Третий подряд Суперкубок для Нерадзурри. Наполи — Интер 0:1. Видео гола и обзор матча
Лаутаро сделал разницу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli / DeFodi Images
"Наполи" дал жесткий бой "Интеру" в финале Суперкубка Италии. Очень долго фаворит вообще не понимал, как ему атаковать, но на помощь пришел Джованни Симеоне, заработавший красную.
Уже в большинство решающее касание сделал Лаутаро Мартинес — и это означает третий Суперкубок для "Интера" подряд. Ранее такое удавалось только "Милану" 30 лет назад.
Финал Суперкубка Италии. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"
"Наполи" - "Интер" - 0:1
Гол: Лаутаро Мартинес, 90+1
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