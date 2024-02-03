А вот и Яремчук. Валенсия — Альмерия 2:1. Видео голов и обзор матча
Есть второй гол Романа в Примере
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Валенсия" дома обыграла главного аутсайдера сезона "Альмерию", которой в энный раз не хватило эффективности перед чужими воротами.
Как надо забивать голы гостям показал наш Роман Яремчук — на 23-й минуте он четко пробил после навеса, и этот мяч вывел "Летучих мышей" на 7-е место в таблице.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
23-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 — Аррибас, 50
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Наконец-то Витор Роке. Барселона — Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн