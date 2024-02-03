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А вот и Яремчук. Валенсия — Альмерия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Есть второй гол Романа в Примере

А вот и Яремчук. Валенсия — Альмерия 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

UA-Футбол
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"Валенсия" дома обыграла главного аутсайдера сезона "Альмерию", которой в энный раз не хватило эффективности перед чужими воротами.

Как надо забивать голы гостям показал наш Роман Яремчук — на 23-й минуте он четко пробил после навеса, и этот мяч вывел "Летучих мышей" на 7-е место в таблице.

23-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Альмерия" 2:1

Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 — Аррибас, 50

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Валенсия Альмерия
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