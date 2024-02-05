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Разницу сделал автогол. Интер — Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

"Нерадзурри" укрепились на первом месте

Разницу сделал автогол. Интер — Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" в лобовом матче переиграл своего главного конкурента за Скудетто, который в решающую минуту забил сам себе.

Впрочем, и без автогола Гатти "Нерадзурри" выглядели лучше — у них больше ударов в створ (3:1), отборов мяча (15:8), было попадание в каркас. Лидерство "Интера" в таблице после увиденного еще более закономерно.

23-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Ювентус" - 1:0

Гол: Гатти, 37 (автогол)

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