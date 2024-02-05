Разницу сделал автогол. Интер — Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча
"Нерадзурри" укрепились на первом месте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu
"Интер" в лобовом матче переиграл своего главного конкурента за Скудетто, который в решающую минуту забил сам себе.
Впрочем, и без автогола Гатти "Нерадзурри" выглядели лучше — у них больше ударов в створ (3:1), отборов мяча (15:8), было попадание в каркас. Лидерство "Интера" в таблице после увиденного еще более закономерно.
23-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Интер" - "Ювентус" - 1:0
Гол: Гатти, 37 (автогол)
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