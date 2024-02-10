Уничтожили. Реал Мадрид — Жирона 4:0. Видео голов и обзор матча
Никакой борьбы не было
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Матч "Реала" и "Жироны" подавался прессой как встреча главных претендентов на титул, но по факту получился не бой, а избиение. 4:0 на табло, 6:0 по ударам в створ — и это Мадрид еще пенальти не реализовал!
У наших Довбика и Цыганкова игра не пошла, как и остальных каталонцев. Зато радуемся за Андрея Лунина — у него дежурный "сухарь".
24-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Жирона" - 4:0
Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61
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