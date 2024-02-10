Уничтожили. Реал Мадрид — Жирона 4:0. Видео голов и обзор матча

Матч "Реала" и "Жироны" подавался прессой как встреча главных претендентов на титул, но по факту получился не бой, а избиение. 4:0 на табло, 6:0 по ударам в створ — и это Мадрид еще пенальти не реализовал!

У наших Довбика и Цыганкова игра не пошла, как и остальных каталонцев. Зато радуемся за Андрея Лунина — у него дежурный "сухарь".

24-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Жирона" - 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61