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Уничтожили. Реал Мадрид — Жирона 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Никакой борьбы не было

Уничтожили. Реал Мадрид — Жирона 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

UA-Футбол
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Матч "Реала" и "Жироны" подавался прессой как встреча главных претендентов на титул, но по факту получился не бой, а избиение. 4:0 на табло, 6:0 по ударам в створ — и это Мадрид еще пенальти не реализовал!

У наших Довбика и Цыганкова игра не пошла, как и остальных каталонцев. Зато радуемся за Андрея Лунина — у него дежурный "сухарь".

24-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Жирона" - 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61

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Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин Жирона Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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