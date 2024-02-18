  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Чемпионская эффективность. Нант — ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Чемпионская эффективность. Нант — ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Париж мчится к дежурному титулу

Чемпионская эффективность. Нант — ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" на поле "Нанта" забил два гола при двух ударах в створ ворот. При этом хозяева семь раз напрягали Джиджи Доннарумму, но в сетку мяч не залетел ни разу.

Эффективность решает — и именно потому отрыв Парижа от ближайшего преследователя в таблице вырос уже до 11 баллов.

22-й тур Лиги 1. Нант. "Божуар"

"Нант" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Эрнандес, 60, Мбаппе, 78 (с пенальти)

По теме
yellow-arrow
Яремчук активен, но неэффективен. Валенсия — Севилья 0:0. Видео главных моментов матча
yellow-arrow
Серия А. Туринский кризис. Верона - Ювентус 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Забивали только ветераны. Сельта — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
Нант Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости