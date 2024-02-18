Чемпионская эффективность. Нант — ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
Париж мчится к дежурному титулу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland
"ПСЖ" на поле "Нанта" забил два гола при двух ударах в створ ворот. При этом хозяева семь раз напрягали Джиджи Доннарумму, но в сетку мяч не залетел ни разу.
Эффективность решает — и именно потому отрыв Парижа от ближайшего преследователя в таблице вырос уже до 11 баллов.
22-й тур Лиги 1. Нант. "Божуар"
"Нант" - "ПСЖ" - 0:2
Голы: Эрнандес, 60, Мбаппе, 78 (с пенальти)
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