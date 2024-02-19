Соперник Шахтера безнадежен. Брест — Марсель 1:0. Видео гола и обзор матча

“Марсель” не сумел победить в шестом матче кряду во всех турнирах. На сей раз, южанам не помогли даже полчаса в большинстве.

В первом тайме "Марсель" ни разу не пробил в створ ворот; в игре 11 на 10 — пропустил решающий гол. Полный провал. Вот бы так с "Шахтером" в четверг.

22-й тур Лиги 1. Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Марсель" - 1:0

Гол: Ле-Мелу, 88