Соперник Шахтера безнадежен. Брест — Марсель 1:0. Видео гола и обзор матча
Очередная осечка провансальцев
Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG
“Марсель” не сумел победить в шестом матче кряду во всех турнирах. На сей раз, южанам не помогли даже полчаса в большинстве.
В первом тайме "Марсель" ни разу не пробил в створ ворот; в игре 11 на 10 — пропустил решающий гол. Полный провал. Вот бы так с "Шахтером" в четверг.
22-й тур Лиги 1. Брест. "Франсис Ле Бле"
"Брест" - "Марсель" - 1:0
Гол: Ле-Мелу, 88
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