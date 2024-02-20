Мяча Цыганкова оказалось мало. Атлетик — Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча

В третьем туре кряду не победила "Жирона", причем опять все справедливо. "Атлетик" выглядел сильнее и создал больше явных моментов, хотя и немного сдал в концовке.

Из позитива для нас – гол Виктор Цыганкова; уже 5-й для него в этой Ла Лиге. Тем временем баски всерьез врываются в гонку за место в ЛЧ, где не играли уже 10 лет.

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25-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Жирона" 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, Уильямс, 60 – Цыганков, 49, Эрик Гарсия, 75