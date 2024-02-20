  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Мяча Цыганкова оказалось мало. Атлетик — Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Мяча Цыганкова оказалось мало. Атлетик — Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Сказка каталонцев заканчивается

Мяча Цыганкова оказалось мало. Атлетик — Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press

UA-Футбол
Новина українською

В третьем туре кряду не победила "Жирона", причем опять все справедливо. "Атлетик" выглядел сильнее и создал больше явных моментов, хотя и немного сдал в концовке.

Из позитива для нас – гол Виктор Цыганкова; уже 5-й для него в этой Ла Лиге. Тем временем баски всерьез врываются в гонку за место в ЛЧ, где не играли уже 10 лет.

25-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Жирона" 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, Уильямс, 60 – Цыганков, 49, Эрик Гарсия, 75

По теме
yellow-arrow
Развязка, которая запомнится. Монца — Милан 4:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Соперник Шахтера безнадежен. Брест — Марсель 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Трубин ошибся и отбил пенальти. Бенфика - Визела 6:1. Обзор матча и видео голов
Атлетик (Бильбао) Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости