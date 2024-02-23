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Азербайджанское чудо. Карабах — Брага 2:3. Видео голов и обзор матча

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Азербайджанское чудо. Карабах — Брага 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aziz Karimov - UEFA/UEFA

UA-Футбол
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"Карабах" сенсационно прошел "Брагу" в Лиге Европы, проиграв с подходящим для себя счетом после выездной победы.

С 57-й минуты азербайджанцы бегали вдесятером, но не пали духом и в меньшинстве забили целых два гола. Решающий — за полминуты до финального свистка. Вот это характер!

Плей-офф раунд Лиги Европы. Баку. Стадион им. Тофика Бахрамова

"Карабах" - "Брага" - 2:3

Голы: Матеус Силва, 102, Аксунзаде, 120+2 — Рожер Фернандеш, 70, Джало, 83, Банза, 115 (с пенальти)

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