Юг переиграл Север. Наполи — Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча

“Наполи” провалил первый круг Серии А, но, похоже, уже приходит в себя. Сегодня "Партенопеи" в доминирующем ключе провели матч с "Ювентусом" - владение мячом 70%, удары в створ ворот 7:4, победный гол в концовке.

Благодаря победе пока действующий чемпион подтянулся в таблице на 7-е место, но до зоны ЛЧ еще целая пропасть — 8 баллов.

27-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Ювентус" - 2:1

Голы: Кварацхелия, 42, Распадори, 88 — Кьеза, 81