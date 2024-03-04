Юг переиграл Север. Наполи — Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
Чемпион возвращается?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Наполи” провалил первый круг Серии А, но, похоже, уже приходит в себя. Сегодня "Партенопеи" в доминирующем ключе провели матч с "Ювентусом" - владение мячом 70%, удары в створ ворот 7:4, победный гол в концовке.
Благодаря победе пока действующий чемпион подтянулся в таблице на 7-е место, но до зоны ЛЧ еще целая пропасть — 8 баллов.
27-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" - "Ювентус" - 2:1
Голы: Кварацхелия, 42, Распадори, 88 — Кьеза, 81
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