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Тайм в большинстве не помог. Марсель — ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Ле Класик удивил игрой, но не результатом

Тайм в большинстве не помог. Марсель — ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/BSR Agency

UA-Футбол
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"Марсель" дома пытался доминировать с "ПСЖ", добился удаления для Парижа еще в первом тайме; десять раз пробил в створ и один раз — в каркас, но все равно проиграл.

Эффективность "ПСЖ" на контратаках решила исход встречи. Ну, а южане не забивают Парижу на "Велодроме" уже 6 лет — с 2017-го.

27-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Витинья, 53, Гонсалу Рамуш, 85

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