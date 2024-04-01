Тайм в большинстве не помог. Марсель — ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
Ле Класик удивил игрой, но не результатом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/BSR Agency
"Марсель" дома пытался доминировать с "ПСЖ", добился удаления для Парижа еще в первом тайме; десять раз пробил в створ и один раз — в каркас, но все равно проиграл.
Эффективность "ПСЖ" на контратаках решила исход встречи. Ну, а южане не забивают Парижу на "Велодроме" уже 6 лет — с 2017-го.
27-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"
"Марсель" - "ПСЖ" - 0:2
Голы: Витинья, 53, Гонсалу Рамуш, 85
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