Тайм в большинстве не помог. Марсель — ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

"Марсель" дома пытался доминировать с "ПСЖ", добился удаления для Парижа еще в первом тайме; десять раз пробил в створ и один раз — в каркас, но все равно проиграл.

Эффективность "ПСЖ" на контратаках решила исход встречи. Ну, а южане не забивают Парижу на "Велодроме" уже 6 лет — с 2017-го.

27-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Витинья, 53, Гонсалу Рамуш, 85