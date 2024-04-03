Есть первый финал за 4 года! Лион — Валансьен 3:0. Видео голов и обзор матча
Класс победил желание
Фото: twitter.com/OL
"Лион" победил аутсайдера Лиги 2 в полуфинале Кубка Франции. Андердог продержался один тайм, но уже после перерыва Алекс Ляказетт его пробил.
Для "Ткачей" будущий финал станет первым шансом на трофей за 4 года. В 2020-м "Лион" проиграл "ПСЖ" в финале Кубка французской лиги в серии пенальти.
1/2 финала Кубка Франции. Лион. "Люмьер"
"Лион" - "Валансьен" - 3:0
Голы: Ляказетт, 51 (с пенальти), 57, Орбан, 75
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