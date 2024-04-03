Есть первый финал за 4 года! Лион — Валансьен 3:0. Видео голов и обзор матча

"Лион" победил аутсайдера Лиги 2 в полуфинале Кубка Франции. Андердог продержался один тайм, но уже после перерыва Алекс Ляказетт его пробил.

Для "Ткачей" будущий финал станет первым шансом на трофей за 4 года. В 2020-м "Лион" проиграл "ПСЖ" в финале Кубка французской лиги в серии пенальти.

1/2 финала Кубка Франции. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Валансьен" - 3:0

Голы: Ляказетт, 51 (с пенальти), 57, Орбан, 75