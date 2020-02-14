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Карпаты – Динамо-Брест 2:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Карпаты – Динамо-Брест 2:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Львовские "Карпаты" провели свой последний спарринг на сборах в Турции. В пятницу 14 февраля "зелено-белые" сыграли вничью с брестским "Динамо".

О том, как развивались события в матче, смотрите в видеообзоре.

Карпаты – Динамо-Брест (Беларусь) 2:2

Голы: Танчик, 33, Матар, 45 - Бакай, 78, Савицкий, 83.

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В статье: Карпаты (Львов) Динамо (Брест)
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Комментарии (2)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
14.02.2020 в 22:36
В конце подсели, а так выглядели очень здорово.
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Djibouti (Djibouti)
14.02.2020 в 22:32
А Миля как ?
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