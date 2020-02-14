Карпаты – Динамо-Брест 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Львовские "Карпаты" провели свой последний спарринг на сборах в Турции. В пятницу 14 февраля "зелено-белые" сыграли вничью с брестским "Динамо".
О том, как развивались события в матче, смотрите в видеообзоре.
Карпаты – Динамо-Брест (Беларусь) 2:2
Голы: Танчик, 33, Матар, 45 - Бакай, 78, Савицкий, 83.
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Комментарии (2)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
14.02.2020 в 22:36
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Djibouti (Djibouti)
14.02.2020 в 22:32
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