Карпаты – Динамо-Брест 2:2. Видео голов и обзор матча

Львовские "Карпаты" провели свой последний спарринг на сборах в Турции. В пятницу 14 февраля "зелено-белые" сыграли вничью с брестским "Динамо".

О том, как развивались события в матче, смотрите в видеообзоре.

Карпаты – Динамо-Брест (Беларусь) 2:2

Голы: Танчик, 33, Матар, 45 - Бакай, 78, Савицкий, 83.