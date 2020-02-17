Как шустрый пес-футболист надолго прервал спарринг Днепра-1
Можно смело заявлять как игрока на просмотре
15-го февраля "Днепр-1" на сборах в Турции проиграл казахстанскому "Кайрату" (2:4).
Матч выдался интересным не только большим количеством голов, но и непредвиденной ситуацией.
Во втором тайме порезвиться на поле выбежал забавный собакен, которого долго не могли вывести. Судье пришлось остановить встречу, и лишь после того, как пес вдоволь нарезвился, дал взять себя на руки и с почестями вынести с поля.
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