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Как шустрый пес-футболист надолго прервал спарринг Днепра-1

Украинские
(1 голосов)

Можно смело заявлять как игрока на просмотре

Как шустрый пес-футболист надолго прервал спарринг Днепра-1
Новина українською

15-го февраля "Днепр-1" на сборах в Турции проиграл казахстанскому "Кайрату" (2:4).

Матч выдался интересным не только большим количеством голов, но и непредвиденной ситуацией.

Во втором тайме порезвиться на поле выбежал забавный собакен, которого долго не могли вывести. Судье пришлось остановить встречу, и лишь после того, как пес вдоволь нарезвился, дал взять себя на руки и с почестями вынести с поля.

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В статье: Кайрат (Алма-Аты) СК Днепр-1
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