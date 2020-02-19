Все голы Динамо на втором сборе. ВИДЕО
Все семнадцать
В конце прошлой недели киевское "Динамо" завершило свой второй учебно-тренировочный сбор в Турции.
Во время этого сбора "Динамо" провело шесть контрольных матчей, в которых забило 17 мячей.
Вашему вниманию – все голы киевлян на втором сборе.
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