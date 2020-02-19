Все голы Динамо на втором сборе. ВИДЕО

В конце прошлой недели киевское "Динамо" завершило свой второй учебно-тренировочный сбор в Турции.

Во время этого сбора "Динамо" провело шесть контрольных матчей, в которых забило 17 мячей.

Вашему вниманию – все голы киевлян на втором сборе.