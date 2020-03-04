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Карпаты - Александрия 0:4. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Карпаты - Александрия 0:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

21-й тур УПЛ завершился матчем, в котором "Карпаты" принимали "Александрию".

Игра проходила под проливным дождем и принесла гостям уверенную, хотя и не такую простую (если смотреть на счет) победу.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

Карпаты - ФК Александрия 0:4

Голы: Максим Третьяков 37 (пен.), Максим Третьяков 58, Артём Ситало 73, Евгений Банада 89

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В статье: ФК Александрия Карпаты (Львов)
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