Карпаты - Александрия 0:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
21-й тур УПЛ завершился матчем, в котором "Карпаты" принимали "Александрию".
Игра проходила под проливным дождем и принесла гостям уверенную, хотя и не такую простую (если смотреть на счет) победу.
О том, как это было, смотрите в видеообзоре.
Карпаты - ФК Александрия 0:4
Голы: Максим Третьяков 37 (пен.), Максим Третьяков 58, Артём Ситало 73, Евгений Банада 89
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