Будущее Ярмоленко, матч звезд УПЛ и крутизна Первой лиги. ТаТоТаке №143
Свежий выпуск шоу
Ведущие шоу ТаТоТаке Сергей Болотников и Михаил Спиваковский представили себя тренерами сборных легионеров и украинский УПЛ. Как думаете, кто победил бы в этом матче?
В свежем выпуске:
- Ярмоленко хочет вернуться в Динамо, но не сейчас
- Цыганков - в лонг-листе итальянского середняка
- Как выглядели бы составы команд в матче всех звезд этого сезона УПЛ
- Свободные тренеры для Динамо
- Сравниваем показатели УПЛ и первой лиги
- Наша версия сильнейших сборных всех времен
- Почему отмирает схема 4-4-2
- Как высчитывается подробная статистика матча
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
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