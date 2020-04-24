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Будущее Ярмоленко, матч звезд УПЛ и крутизна Первой лиги. ТаТоТаке №143

Украинские
(1 голосов)

Свежий выпуск шоу

Будущее Ярмоленко, матч звезд УПЛ и крутизна Первой лиги. ТаТоТаке №143
Новина українською

Ведущие шоу ТаТоТаке Сергей Болотников и Михаил Спиваковский представили себя тренерами сборных легионеров и украинский УПЛ. Как думаете, кто победил бы в этом матче?

В свежем выпуске:

- Ярмоленко хочет вернуться в Динамо, но не сейчас
- Цыганков - в лонг-листе итальянского середняка
- Как выглядели бы составы команд в матче всех звезд этого сезона УПЛ
- Свободные тренеры для Динамо
- Сравниваем показатели УПЛ и первой лиги
- Наша версия сильнейших сборных всех времен
- Почему отмирает схема 4-4-2
- Как высчитывается подробная статистика матча
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) ТаТоТаке
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