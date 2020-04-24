Будущее Ярмоленко, матч звезд УПЛ и крутизна Первой лиги. ТаТоТаке №143

Ведущие шоу ТаТоТаке Сергей Болотников и Михаил Спиваковский представили себя тренерами сборных легионеров и украинский УПЛ. Как думаете, кто победил бы в этом матче?

В свежем выпуске:

- Ярмоленко хочет вернуться в Динамо, но не сейчас

- Цыганков - в лонг-листе итальянского середняка

- Как выглядели бы составы команд в матче всех звезд этого сезона УПЛ

- Свободные тренеры для Динамо

- Сравниваем показатели УПЛ и первой лиги

- Наша версия сильнейших сборных всех времен

- Почему отмирает схема 4-4-2

- Как высчитывается подробная статистика матча

- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке