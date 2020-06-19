Мариуполь – Львов. Видео голов и обзор матча

Программу 27-го тура УПЛ открывал поединок, в котором "Мариуполь" принимал "Львов".

Азовцы уверенно одолели соперника, причем дубль в составе "Маруиполя" сделал Руслан Фомин.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Мариуполь" - "Львов" 3:0

Голы: Фомин 5, Фомин 27 Кащук 90+3

Обзор матча:

Первый гол Фомина:

Второй гол Фомина:

Гол Кащука: