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Мариуполь – Львов. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Мариуполь – Львов. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Программу 27-го тура УПЛ открывал поединок, в котором "Мариуполь" принимал "Львов".

Азовцы уверенно одолели соперника, причем дубль в составе "Маруиполя" сделал Руслан Фомин.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Мариуполь" - "Львов" 3:0

Голы: Фомин 5, Фомин 27 Кащук 90+3

Обзор матча:

Первый гол Фомина:

Второй гол Фомина:

Гол Кащука:

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В статье: ФК Мариуполь Руслан Фомин ФК Львов Алексей Кащук
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