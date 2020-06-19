Мариуполь – Львов. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Программу 27-го тура УПЛ открывал поединок, в котором "Мариуполь" принимал "Львов".
Азовцы уверенно одолели соперника, причем дубль в составе "Маруиполя" сделал Руслан Фомин.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Фомин 5, Фомин 27 Кащук 90+3
Обзор матча:
Первый гол Фомина:
Второй гол Фомина:
Гол Кащука:
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