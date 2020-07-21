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Оболонь-Бровар - Рух 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Оболонь-Бровар - Рух 0:0. Видеообзор матча
Новина українською

В матче 25-го тура Первой лиги Оболонь-Бровар принимала Рух.

Обе команды имели свои шансы, но в итоге все завершилось никому не нужной нулевой ничьей.

О том, как развивались события в поединке, смотрите в данном видеообзоре.

Оболонь-Бровар (Киев) - Рух (Львов) 0:0

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов)
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