Оболонь-Бровар - Рух 0:0. Видеообзор матча

В матче 25-го тура Первой лиги Оболонь-Бровар принимала Рух.

Обе команды имели свои шансы, но в итоге все завершилось никому не нужной нулевой ничьей.

О том, как развивались события в поединке, смотрите в данном видеообзоре.

Оболонь-Бровар (Киев) - Рух (Львов) 0:0