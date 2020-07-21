Оболонь-Бровар - Рух 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
В матче 25-го тура Первой лиги Оболонь-Бровар принимала Рух.
Обе команды имели свои шансы, но в итоге все завершилось никому не нужной нулевой ничьей.
О том, как развивались события в поединке, смотрите в данном видеообзоре.
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