Никому не нужная ничья, избежать которой не удалось. Оболонь-Бровар - Рух 0:0

"Оболонь-Бровар", в отличие от команды-соперника, сделала ставку на быстрый гол. Достаточно опасно издалека пробивал опытный Ринар Валеев, вскоре после подачи с привычно активного правого фланга оболонцев уже защитник "Руха" спасал команду, когда выбивал мяч - в штрафной приходилось выигрывать борьбу в двух (!) соперников. Еще однажды опасный проход устроил Игорь Мединский. Но это была "лебединая песня" атак пивоваров в первом тайме.

Быстрого гола не случилось и "пивовары" минута за минутой, словно в театральной постановке, отступили к своим "воротам". Показательным был момент, когда кипер Федоровский очень долго выбивал от ворот - и это на своем поле!

"Рух" в созидании в роле "утюга" использовал Эрнеста Антви - ганский легионер раз за разом устраивал прорывы на правом фланге. Их приходилось останавливать тактическими фолами. В одном из моментов ганца держали рукой в ​​штрафной площадке и руховцы сигнализировали о пенальти. Однако, поскольку нарушение началось за пределами площадки, Екатерина Монзуль указала на штрафной удар. Еще в одном эпизоде ​​после навеса с углового "руховский" Билый (у киевлян был игрок с той же фамилией) ударил вблизи с острого угла в штангу с внешней стороны ворот.

Во втором тайме Эрнест устал, а с ним "устали" и атаки "Руха". Подопечные Федыка создавали качественные моменты разве что с угловых от "опорника" Ярослава Мартынюка. Но каждый раз били не теми частями тела: однажды Юрий Копина с очень удобной позиции ударил голенью вместо ступни, а в другом моменте Эрнест вместо головы удивительным образом ударил шеей - в перекладину ворот Федоровского.

Применяли в матче и ВАР. Екатерина Монзуль однажды консультировалась по поводу попадания мяча в руку Ярослава Мартынюка после прострела, а в другом случае уже сама смотрела видеоповтор момента, в котором Калюжный наступил на ногу "пивовару". Однако ни к пенальти в первом случае, ни к удалению во втором ВАР не привел.

Команды завершили игру обоюдными атаками, в которых несколько острее выглядели хозяева. Но резкие их контратаки счет на табло не изменили.

Первая лига, 25 тур

20.07.2020

Город Киев, стадион "Оболонь-Арена", без зрителей

Судья в поле - Екатерина Монзуль, судья ВАР - Виталий Романов

Оболонь-Бровар (Киев) - Рух (Львов) 0:0

Оболонь-Бровар: Назарий Федоровский, Алексей Майданевич, Василий Билый, Никита Безуглый, Юрий Мате (Александр Голиков, 73), Ринар Валеев, Алексей Савченко (Гутти, 68), Юрий Бровченко (Артем Ковбаса, 78), Олег Слободян (К) (Дмитрий Касимов, 87), Игорь Мединский, Александр Батальский

Рух: Роман Мисак, Игорь Дуць (К), Юрий Климчук (Олег Синица, 62), Марьян Мысык, Максим Билый, Эрнест (Станислав Биленький, 89), Ростислав Русин, Владимир Заставный, Даниил Кондраков (Николай Кухаревич, 85), Ярослав Мартынюк, Юрий Копина (Иван Калюжный, 72)

Предупреждения: Савченко (50), Батальский (62) - Максим Белый (73), Калюжный (74), Мысык (91)