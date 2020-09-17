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Арис – Колос 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(6 голосов)

Видеообзор поединка

Арис – Колос 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Колос" в Греции играет матч квалификации Лиги Европы с местным "Арисом".

В первом тайме голов забито не было, хотя обе команды имели свои моменты, а вот сразу после перерыва "Колос" вышел вперед после стандарта. Впрочем, греки отыгрались довольно быстро - экс-днепрянин Бруну Гама сравнял счет уже через восемь минут. Однако "Колос" снова смог выйти вперед (на добивании подсуетился Антюх) и довести матч до нужного результата.

Арис – Колос 1:2

Голы: Бруну Гама (55) - Новак (47), Антюх (63)

Обзор матча:

Гол Новака:

Гол Гамы:

Гол Антюха:

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В статье: Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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(6 голосов)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 00:34
Я их люблю!
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Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 00:21
А Я знал!!!
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Artemanat (Кривой Рог)
17.09.2020 в 22:20
Что это за игра????? Колос сегодня во второй Лиге играет?????
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