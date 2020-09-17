Арис – Колос 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Колос" в Греции играет матч квалификации
В первом тайме голов забито не было, хотя обе команды имели свои моменты, а вот сразу после перерыва "Колос" вышел вперед после стандарта. Впрочем, греки отыгрались довольно быстро - экс-днепрянин Бруну Гама сравнял счет уже через восемь минут. Однако "Колос" снова смог выйти вперед (на добивании подсуетился Антюх) и довести матч до нужного результата.
Арис – Колос 1:2
Голы: Бруну Гама (55) - Новак (47), Антюх (63)
Обзор матча:
Гол Новака:
Гол Гамы:
Гол Антюха:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 21:10 Зарубежные Лига Европы. Вакуленко оформляет безумный камбэк Арарата, Моуриньо избегает позора в Болгарии
- 19:59 Зарубежные Селезнев остался в запасе Колоса на матч с Арисом, на острие сыграет Лысенко
- 17:55 Зарубежные Агроном Колоса: Поле стадиона Ариса - просто катастрофа. У нас даже во Второй лиге таких полей нет
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 00:34
Ответить
0
0
Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 00:21
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.09.2020 в 22:20
Ответить
+1
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...