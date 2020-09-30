Финал женского Кубка Украины. Восход - Житлобуд-2. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 30 сентября, на стадионе "Солнечный" в Харькове состоится финальный матч розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2019/2020 между командами "Восход" (Старая Маячка) и "Житлобуд-2" (Харьков).

Начало игры - в 14.00.

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Матч будет проходить без зрителей, но все желающие смогут понаблюдать и поболеть за свою любимую команду, просмотрев онлайн-трансляцию на YouTube, которая доступна в этой новости.