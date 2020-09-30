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Динамо – Гент 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(12 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Гент 3:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское Динамо на Олимпийском играет свой ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с Гентом.

После победы киевлян в Бельгии (2:1) быстрый гол нужен был бельгийцам, однако уже на 9-й минуте забило Динамо. Буяльский пяточкой сделал гол и поставил Гент на грань катастрофы. Ну а ближе к перерыву Пластун неаккуратно сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти, который реализовал де Пена.

Ну а сразу после перерыва судья назначил очередной пенальти в ворота Гента, который реализовал Жерсон Родригес.

После третьего забитого гола Динамо бросило играть в футбол, и Бущану пришлось совершить с десяток сейвов, чтобы сохранить сови ворота в неприкосновенности. В итоге, все для Киева закончилось хорошо и киевляне прошли в группу ЛЧ.

Динамо – Гент 3:0

Гол: Буяльский (9), де Пена (36, пен), Родригес (49, пен)

Обзор матча:

Гол Буяльского:

Гол де Пены:

Гол Родригеса:

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Гент
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(12 голосов)
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Комментарии (9)
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prostors (Вольногорск)
30.09.2020 в 00:18
Теперь в Киеве есть ЛЧ, Киевский шахтер не в счет.
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0
0
Djon (Киев)
30.09.2020 в 00:06
Спасибо Динамо! Спасибо Мирча!
Ответить
+1
0
ALEXEY5555 (Черкаси)
29.09.2020 в 23:36
Вербич слабоват,ДэПэна намного лучьше
Ответить
+1
0
Alexs22 (Киев)
29.09.2020 в 23:41
Согласен, но после травмы ему сложно набрать форму теперь будет.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
29.09.2020 в 23:14
Да этот поляк судит в футболке Динамо! (скажет сейчас один крот из Крыма)
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+3
-1
Alexs22 (Киев)
29.09.2020 в 23:26
Ну пусть говорит, мне нравится и судейство и счет. Мёртвый Гент сам виноват. Нужно аккуратнее играть, поляк - на судья АПЛ, где судьи дают бороться.
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+2
0
Slawek1711 (Gdańsk)
29.09.2020 в 23:01
Це мабуть останній матч Пластуна в Генті
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+2
-1
khatskevich_bog (Киев)
29.09.2020 в 22:49
Спасибо деду - за победу!
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+9
-1
football_soccer (Украина)
29.09.2020 в 22:44
чем там Пластуна в Бельгии накормили? Как пёс с цепи сорвался, с первой же минуты принялся ломать игроков Динамо. Но за привоз пенки спасибо ))
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+3
-2


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