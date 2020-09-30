Динамо – Гент 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское Динамо на Олимпийском играет свой ответный матч плей-офф раунда
После победы киевлян в Бельгии (2:1) быстрый гол нужен был бельгийцам, однако уже на 9-й минуте забило Динамо. Буяльский пяточкой сделал гол и поставил Гент на грань катастрофы. Ну а ближе к перерыву Пластун неаккуратно сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти, который реализовал де Пена.
Ну а сразу после перерыва судья назначил очередной пенальти в ворота Гента, который реализовал Жерсон Родригес.
После третьего забитого гола Динамо бросило играть в футбол, и Бущану пришлось совершить с десяток сейвов, чтобы сохранить сови ворота в неприкосновенности. В итоге, все для Киева закончилось хорошо и киевляне прошли в группу ЛЧ.
Динамо – Гент 3:0
Гол: Буяльский (9), де Пена (36, пен), Родригес (49, пен)
Обзор матча:
Гол Буяльского:
Гол де Пены:
Гол Родригеса: