Динамо – Гент 3:0. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо на Олимпийском играет свой ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с Гентом.

После победы киевлян в Бельгии (2:1) быстрый гол нужен был бельгийцам, однако уже на 9-й минуте забило Динамо. Буяльский пяточкой сделал гол и поставил Гент на грань катастрофы. Ну а ближе к перерыву Пластун неаккуратно сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти, который реализовал де Пена.

Ну а сразу после перерыва судья назначил очередной пенальти в ворота Гента, который реализовал Жерсон Родригес.

После третьего забитого гола Динамо бросило играть в футбол, и Бущану пришлось совершить с десяток сейвов, чтобы сохранить сови ворота в неприкосновенности. В итоге, все для Киева закончилось хорошо и киевляне прошли в группу ЛЧ.

Динамо – Гент 3:0

Гол: Буяльский (9), де Пена (36, пен), Родригес (49, пен)

Обзор матча:

Гол Буяльского:

Гол де Пены:

Гол Родригеса: