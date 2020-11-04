Красивейший сейв Нещерета после штрафного от Месси
Потянул для фотокорров
После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу каталонцев, при этом в начале второго Барса могла забивать второй - Месси шикарно приложился со штрафного, но Нещеретв не менее красивом броске перевел на угловой. Вышло очень эффектно - и удар и сейв.
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