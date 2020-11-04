Красивейший сейв Нещерета после штрафного от Месси

Динамо играет матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Барселоны.

После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу каталонцев, при этом в начале второго Барса могла забивать второй - Месси шикарно приложился со штрафного, но Нещеретв не менее красивом броске перевел на угловой. Вышло очень эффектно - и удар и сейв.