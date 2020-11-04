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Красивейший сейв Нещерета после штрафного от Месси

Украинские
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Потянул для фотокорров

Красивейший сейв Нещерета после штрафного от Месси
Новина українською

Динамо играет матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Барселоны.

После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу каталонцев, при этом в начале второго Барса могла забивать второй - Месси шикарно приложился со штрафного, но Нещеретв не менее красивом броске перевел на угловой. Вышло очень эффектно - и удар и сейв.

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В статье: Лионель Месси Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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