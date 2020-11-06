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  4. Колос с пенальти открыл счет в матче с Днепром-1. Копиевский принимал решение 1,5 минуты
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Колос с пенальти открыл счет в матче с Днепром-1. Копиевский принимал решение 1,5 минуты

Украинские
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Очередной пенальти в пользу ковалевцев

Колос с пенальти открыл счет в матче с Днепром-1. Копиевский принимал решение 1,5 минуты
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Программу 9-го тура УПЛ открывал матч, в котором Днепр-1 принимает Колос.

В середине первого тайма, на 22-й минуте защитник днепрян Александр Логинов во время борьбы с Евгением Селезневым сыграл рукой (или мяч попал в руку) в собственной штрафной.

Главный судья матча Виктор Копиевский изначально фол не зафиксировал, однако потом обратился к ВАР и поставил 11-метровый, который и реализовал Селезнев.

Интересно, что с момента нарушения и до окончательного решения арбитра прошло 1,5 минуты.

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Виктор Копиевский
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