Колос с пенальти открыл счет в матче с Днепром-1. Копиевский принимал решение 1,5 минуты

Программу 9-го тура УПЛ открывал матч, в котором Днепр-1 принимает Колос.

В середине первого тайма, на 22-й минуте защитник днепрян Александр Логинов во время борьбы с Евгением Селезневым сыграл рукой (или мяч попал в руку) в собственной штрафной.

Главный судья матча Виктор Копиевский изначально фол не зафиксировал, однако потом обратился к ВАР и поставил 11-метровый, который и реализовал Селезнев.

Интересно, что с момента нарушения и до окончательного решения арбитра прошло 1,5 минуты.