Ничья как победа. Эмоции из раздевалки Шахтера после матча с Интером - ВИДЕО

Донецкий "Шахтер" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с "Интером" (0:0).

Таким образом, "горняки" набрали в своей группе 8 очков и заняли третье место, которое дает право весной сыграть в Лиге Европы.

Пресс-служба донецкого клуба опубликовала видео с эмоциями игроков из раздевалки сразу после матча с "Интером".