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Ничья как победа. Эмоции из раздевалки Шахтера после матча с Интером - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Шахтер выстоял на Сан-Сиро

Ничья как победа. Эмоции из раздевалки Шахтера после матча с Интером - ВИДЕО
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с "Интером" (0:0).

Таким образом, "горняки" набрали в своей группе 8 очков и заняли третье место, которое дает право весной сыграть в Лиге Европы.

Пресс-служба донецкого клуба опубликовала видео с эмоциями игроков из раздевалки сразу после матча с "Интером".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.12.2020 в 18:41
Выйти из группы смерти это уже подвиг да ещё и по разнице личных встреч
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0
0
fanat_football (Херсон)
10.12.2020 в 19:24
Куда выйти? Вниз?
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0
0
fanat_football (Херсон)
10.12.2020 в 18:17
Проиграть Боруссии, которая не сильнее Шахтера, 6:0 и радоваться вылету в ЛЕ, это нечто.
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+1
-2
vadooo (Слатино)
10.12.2020 в 17:49
Лучше синица в руках чем утка под кроватью.
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+1
0


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