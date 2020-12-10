Ничья как победа. Эмоции из раздевалки Шахтера после матча с Интером - ВИДЕО
Шахтер выстоял на Сан-Сиро
Донецкий "Шахтер" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде
Таким образом, "горняки" набрали в своей группе 8 очков и заняли третье место, которое дает право весной сыграть в Лиге Европы.
Пресс-служба донецкого клуба опубликовала видео с эмоциями игроков из раздевалки сразу после матча с "Интером".
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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.12.2020 в 18:41
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fanat_football (Херсон)
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vadooo (Слатино)
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