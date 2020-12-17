Матч против коронавируса продолжается. УПЛ совместно с клубами сняла мотивационное видео
Берегите себя и окружающих и соблюдайте простые правила
Клубы
Лига совместно с игроками различных клубов призывает болельщиков приобщиться и соблюдать простые правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.
Борьба с COVID-19 - командная игра и только вместе мы сможем победить.
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