Матч против коронавируса продолжается. УПЛ совместно с клубами сняла мотивационное видео

Клубы Украинской Премьер-Лиги объединились в борьбе против COVID-19.

Лига совместно с игроками различных клубов призывает болельщиков приобщиться и соблюдать простые правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.

Борьба с COVID-19 - командная игра и только вместе мы сможем победить.