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Матч против коронавируса продолжается. УПЛ совместно с клубами сняла мотивационное видео

Украинские
(2 голосов)

Берегите себя и окружающих и соблюдайте простые правила

Матч против коронавируса продолжается. УПЛ совместно с клубами сняла мотивационное видео
Новина українською

Клубы Украинской Премьер-Лиги объединились в борьбе против COVID-19.

Лига совместно с игроками различных клубов призывает болельщиков приобщиться и соблюдать простые правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.

Борьба с COVID-19 - командная игра и только вместе мы сможем победить.

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В статье: Украинская Премьер-лига коронавирус
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