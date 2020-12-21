Долги в клубах УПЛ, Кухаревич-шоу, Коваленко в Италии, вся правда о Карпатах - ТаТоТаке №200
Свежий выпуск шоу
Возможно, самый жаркий и безумный выпуск в истории ТаТоТаке - ведущие шоу пригласили в студию отца-основателя проекта Сергеем Болотниковым, чтобы отметить юбилей в 200 выпусков и ответить на ваши самые интересные вопросы. Здесь и горячие инсайды, и обсуждение громких трансферов, и сборная первой части сезона в УПЛ, и откровения Болотникова о ситуации в Карпатах, и пикантные признания ведущих из личной биографии.
- Анонс
- Символическая сборная УПЛ
- Пройдет ли Динамо Брюгге, а Шахтер - Маккаби?
- В
Зарибудут изменения. Инсайд о деньгах
- Почему тонет Днепр-1?
- Коваленко в Аталанте, аренда в Бельгию. WTF?
- В Десне и Александрии не платят зарплату?
- Эпопея с Кухаревичем: сыпем эксклюзивами
- Какие позиции будет усиливать Динамо?
- Болотников объясняет, сколько денег надо футбольному клубу
- Почему Павелко никто не посадит
- Болотников хвастается достижениями в Карпатах
- Счастлив ли Сергей? Гордится ли он собой?
- Когда Карпаты выйдут в УПЛ?
- Сенькив прижал Болотникова
- Успехи онлайн-магазина Карпат
- Болотников признался, куда сбежит со Смалийчуком
- Вспоминаем наиболее трепетные для себя матче УПЛ
- Спиваковский комментировал футбол на MEGOGO. И как?
- Болотников оценивает Спиваковского и Сенькива
- Лещ Сенькива Болотникову
- Кто из трио лучше танцует стриптиз?
- Итоги ШТТ и новое задание
- Ставка от Болотникова
- Прощание
- Бекстейдж
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