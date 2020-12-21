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Долги в клубах УПЛ, Кухаревич-шоу, Коваленко в Италии, вся правда о Карпатах - ТаТоТаке №200

Украинские
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Свежий выпуск шоу

Долги в клубах УПЛ, Кухаревич-шоу, Коваленко в Италии, вся правда о Карпатах - ТаТоТаке №200

Возможно, самый жаркий и безумный выпуск в истории ТаТоТаке - ведущие шоу пригласили в студию отца-основателя проекта Сергеем Болотниковым, чтобы отметить юбилей в 200 выпусков и ответить на ваши самые интересные вопросы. Здесь и горячие инсайды, и обсуждение громких трансферов, и сборная первой части сезона в УПЛ, и откровения Болотникова о ситуации в Карпатах, и пикантные признания ведущих из личной биографии.

  • Анонс
  • Символическая сборная УПЛ
  • Пройдет ли Динамо Брюгге, а Шахтер - Маккаби?
  • В Зари будут изменения. Инсайд о деньгах
  • Почему тонет Днепр-1?
  • Коваленко в Аталанте, аренда в Бельгию. WTF?
  • В Десне и Александрии не платят зарплату?
  • Эпопея с Кухаревичем: сыпем эксклюзивами
  • Какие позиции будет усиливать Динамо?
  • Болотников объясняет, сколько денег надо футбольному клубу
  • Почему Павелко никто не посадит
  • Болотников хвастается достижениями в Карпатах
  • Счастлив ли Сергей? Гордится ли он собой?
  • Когда Карпаты выйдут в УПЛ?
  • Сенькив прижал Болотникова
  • Успехи онлайн-магазина Карпат
  • Болотников признался, куда сбежит со Смалийчуком
  • Вспоминаем наиболее трепетные для себя матче УПЛ
  • Спиваковский комментировал футбол на MEGOGO. И как?
  • Болотников оценивает Спиваковского и Сенькива
  • Лещ Сенькива Болотникову
  • Кто из трио лучше танцует стриптиз?
  • Итоги ШТТ и новое задание
  • Ставка от Болотникова
  • Прощание
  • Бекстейдж

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Карпаты (Львов) СК Днепр-1 ТаТоТаке Сергей Болотников Николай Кухаревич
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