Долги в клубах УПЛ, Кухаревич-шоу, Коваленко в Италии, вся правда о Карпатах - ТаТоТаке №200

Возможно, самый жаркий и безумный выпуск в истории ТаТоТаке - ведущие шоу пригласили в студию отца-основателя проекта Сергеем Болотниковым, чтобы отметить юбилей в 200 выпусков и ответить на ваши самые интересные вопросы. Здесь и горячие инсайды, и обсуждение громких трансферов, и сборная первой части сезона в УПЛ, и откровения Болотникова о ситуации в Карпатах, и пикантные признания ведущих из личной биографии.

Анонс

Символическая сборная УПЛ

Пройдет ли Динамо Брюгге, а Шахтер - Маккаби?

В Зари будут изменения. Инсайд о деньгах

будут изменения. Инсайд о деньгах Почему тонет Днепр-1?

Коваленко в Аталанте, аренда в Бельгию. WTF?

В Десне и Александрии не платят зарплату?

Эпопея с Кухаревичем: сыпем эксклюзивами

Какие позиции будет усиливать Динамо?

Болотников объясняет, сколько денег надо футбольному клубу

Почему Павелко никто не посадит

Болотников хвастается достижениями в Карпатах

Счастлив ли Сергей? Гордится ли он собой?

Когда Карпаты выйдут в УПЛ?

Сенькив прижал Болотникова

Успехи онлайн-магазина Карпат

Болотников признался, куда сбежит со Смалийчуком

Вспоминаем наиболее трепетные для себя матче УПЛ

Спиваковский комментировал футбол на MEGOGO. И как?

Болотников оценивает Спиваковского и Сенькива

Лещ Сенькива Болотникову

Кто из трио лучше танцует стриптиз?

Итоги ШТТ и новое задание

Ставка от Болотникова

Прощание

Бекстейдж