  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Завершающий аккорд первого сбора. Шахтер - Силекс 4:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Завершающий аккорд первого сбора. Шахтер - Силекс 4:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Завершающий аккорд первого сбора. Шахтер - Силекс 4:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Шахтёр" завершил свой первый этап зимней подготовки победой над македонским "Силексом".

"Горнякам" пришлось отыгрываться, и сделали они это очень красиво и уверенно.

О всех перипетиях спарринга смотрите в нашем видеообзоре.

P.S. Особо советуем обратить внимание на гол от Степаненко.

"Шахтёр" - "Силекс" 4:1

Голы: Патрик 55, Корниенко 65, Степаненко 69, Додо 90+1 - Тантуровски 42

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Силекс (Кратово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
26.01.2021 в 16:59
у ШД столько моментов --плохая реализация могли забить штук 8
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...