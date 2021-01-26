Завершающий аккорд первого сбора. Шахтер - Силекс 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Шахтёр" завершил свой первый этап зимней подготовки победой над македонским "Силексом".
"Горнякам" пришлось отыгрываться, и сделали они это очень красиво и уверенно.
О всех перипетиях спарринга смотрите в нашем видеообзоре.
P.S. Особо советуем обратить внимание на гол от Степаненко.
Голы: Патрик 55, Корниенко 65, Степаненко 69, Додо 90+1 - Тантуровски 42
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alex.belogubko (одесса)
26.01.2021 в 16:59
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