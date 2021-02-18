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Динамо – Брюгге 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Брюгге 1:1. Видео голов и обзор матча

Олександр Приходько

Новина українською

Динамо в Киеве сыграло первый матч 1/16 финала Лиги Европы с Брюгге.

Первый тайм команды провели осторожно, хотя киевляне и создали пару интересных моментов, но в голы они не воплотились.

Второй тайм активнее начали бельгийцы, но Динамо отбилось и само забило - Буяльский положил красавца в дальний угол. Впрочем, радасть была недолгой, так как уже через четыре минуты Мехеле вколотил тандерболт после подачи с углового.

Динамо – Брюгге 1:1

Голы: Буяльский (63) - Мехеле (67)

Обзор матча:

Гол Буяльского:

Гол Мехеле:

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (10)
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download1 (huyersk)
18.02.2021 в 19:28
Як іноді добре не встигнути на перегляд та пропустити матч ) Скільки негатитиву недоотримав та сберіг нерви )
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0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
18.02.2021 в 19:06
Ну, скажем. Брюгге далеко не подарок. да и Динамо давно не крепкая и сбалансированная команда... Все могло быть и... хуже, а так - ничья и не плохие шансы, но 0-0 было бы лучше, а так в Бельгии надо забивать обязательно! Ну, надеюсь, проскочим...чего всем нам желаю!
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+1
0
storm_ua (Николаев)
18.02.2021 в 18:36
У дыни нет никаких шансов. Вся тренерская мысль цыгана, во всей красе. Возня в центре поля, выносы в никуда, ни физики ни техники... Один большой колхоз, под руководством будулая. Зато смешно наблюдать за клоунами
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+4
-2
FC Energy (Новая Каховка)
18.02.2021 в 18:43
Такой уровень команды, 1.5 футболиста, остальные манекены
Ответить
+3
0
schabay (Краснодон)
18.02.2021 в 18:59
На свободных агентах далеко не уедеш (пройдёш)
+3
0
shat (киев)
18.02.2021 в 18:33
Беседин выродок , тупорылый нападающий , без техники , без мысли , одним словом Утюг
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+9
0
DesnaUA (Чернигов)
18.02.2021 в 18:51
Плюс защитника Брюгге Мехеле он прое..л , когда гол забили нам.Ну и бущан конечно привез.Ты или иди на выход,или стой на ленточке при стандартах,это любой вратарь пгт должен знать.А так в полупозиции забить ему не составляет труда,главное чтобы в створ летел мяч.
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+1
-1
avatar
Ігор Холост (Львов)
18.02.2021 в 18:33
Брюгге полудублем зробило справу
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+5
0
Veminal (Киев)
18.02.2021 в 18:27
Беседин бестолковый бегунок - а Бущан ошибся на выходе и сплавил команду с ЛЕ
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+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.02.2021 в 18:19
Суркіс, твої бєсєдіни навіть на 100 грн. за білет не набігали, а ти по 800 хочеш. Харя не трісне від жадності?
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+5
0


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