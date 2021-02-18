Динамо – Брюгге 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Олександр Приходько
Динамо в Киеве сыграло первый матч 1/16 финала
Первый тайм команды провели осторожно, хотя киевляне и создали пару интересных моментов, но в голы они не воплотились.
Второй тайм активнее начали бельгийцы, но Динамо отбилось и само забило - Буяльский положил красавца в дальний угол. Впрочем, радасть была недолгой, так как уже через четыре минуты Мехеле вколотил тандерболт после подачи с углового.
Динамо – Брюгге 1:1
Голы: Буяльский (63) - Мехеле (67)
Обзор матча:
Гол Буяльского:
Гол Мехеле:
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Комментарии (10)
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