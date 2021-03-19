Вильярреал – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Динамо в ответном матче 1/8 Лиги Европы после домашнего поражения 0:2 пытается на выезде сломить сопротивление Вильярреала.

Вот только начали киевляне не лучшим образом, пропустив уже на 13-й минуте после удара головой Морено.

Все-тот же Морено еще в первом тайме оформил дубль, на чем противостояние и закончилось.

Вильярреал – Динамо 2:0

Голы: Морено (13, 36)

Обзор матча:

Гол Морено:

Второй гол Морено: