Вильярреал – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
Динамо в ответном матче 1/8
Вот только начали киевляне не лучшим образом, пропустив уже на 13-й минуте после удара головой Морено.
Все-тот же Морено еще в первом тайме оформил дубль, на чем противостояние и закончилось.
Вильярреал – Динамо 2:0
Голы: Морено (13, 36)
Обзор матча:
Гол Морено:
Второй гол Морено:
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Комментарии (17)
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
19.03.2021 в 00:15
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aleks68
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Piter (Полтава)
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С.Карпович. (Ланівці)
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alex.belogubko (одесса)
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Dany_Red (Харьков)
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ДВ (Одесса)
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ВиктАн
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pilips111 (Чернигов)
18.03.2021 в 22:56
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
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Dardolis (Первомайск)
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