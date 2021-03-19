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Вильярреал – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Вильярреал – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

Динамо в ответном матче 1/8 Лиги Европы после домашнего поражения 0:2 пытается на выезде сломить сопротивление Вильярреала.

Вот только начали киевляне не лучшим образом, пропустив уже на 13-й минуте после удара головой Морено.

Все-тот же Морено еще в первом тайме оформил дубль, на чем противостояние и закончилось.

Вильярреал – Динамо 2:0

Голы: Морено (13, 36)

Обзор матча:

Гол Морено:

Второй гол Морено:

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (17)
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
19.03.2021 в 00:15
Еще раз о ДК! Оставьте в покое тренера и команду! Стратегия правильная, ЧУ.КУ, и усиление летом!!!!
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0
0
aleks68
18.03.2021 в 23:37
дырявые .... и чем вы лучше?для дедушки это успех,раньше было хуже?это его потолок.
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+1
0
Piter (Полтава)
18.03.2021 в 23:19
наші хлопці мають шанс! і наших хлопців ...мають
Ответить
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
18.03.2021 в 23:16
Гидко це дивитись.
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
18.03.2021 в 23:05
ШД и ДК даже не сопротивляються --их уровень колхозный УПЛ --стыдно позор --начнуться разговоры сделаем выводы будем больше тренироваться и т.д --будем учиться а когда играть будете и так каждый год --лишили Украину европейского футбола второй раз ЛЧ и ЛЕ --сосредоточимся на УПЛ --клоуны смотреть противно
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+3
-1
avatar
Dany_Red (Харьков)
18.03.2021 в 23:08
То ли дело Черноморец
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0
-3
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ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 23:10
речь о еврокубках.Как там Металист ....
0
-1
ВиктАн
18.03.2021 в 23:00
ДК совсем без яиц. Тфу на такую игру. Никогда Луческу не побеждал явного фаворита, да уже и не победит.
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
18.03.2021 в 22:56
Всё! Спокойной ночи, второй тайм незачем смотреть. Ещё парочка будет.
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+2
0
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
18.03.2021 в 22:41
Второй гол - результат той возни у своих ворот.
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+2
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.03.2021 в 22:38
Беспросветная тоска... ДК смотрится полным УГ на фоне второсортного испанского клуба. Здобулы!
Ответить
+3
-1
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:45
Вилья середняк примеры
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0
0
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:37
Ну шо совы ? Кукарекаете всё ...а сами то ещё хуже..
Ответить
+2
-1
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:36
Ответить
+1
0
Dardolis (Первомайск)
18.03.2021 в 22:30
Славия забила...Давайте хоть ничью, есть шанс не потерять прямую путевку в ЛЧ...
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+1
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.03.2021 в 22:39
Зачем нам ЛЧ? Влетать скромным Боруссиям М? Мы и ЛЕ не тянем.
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+3
-3
Lion Killer (Львів)
18.03.2021 в 22:55
та ладно, Реал 2 рази хлопнули, Інтер нічиї, Брюге вибили. Не перебільшуйте :)
+4
0


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