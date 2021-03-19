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УЕФА вспомнил шикарный гол динамовца Антунеша Эвертону в ЛЕ 2014/15 - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

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УЕФА вспомнил шикарный гол динамовца Антунеша Эвертону в ЛЕ 2014/15 - ВИДЕО

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СММ-щики УЕФА вспомнили шикарный гол динамовца Виторину Антунеша в ворота "Эвертона" в Лиге Европы 2014/2015, опубликовав видео в официальном Твиттере.

Напомним, что тогда "Динамо" в Киеве разгромило "Эвертон" со счетом 5:2 и вышло в 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче в Англии киевляне уступили со счетом 1:2.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виторину Антунеш
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Комментарии (2)
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bender_sun (Белая Церковь)
19.03.2021 в 20:20
Был на втором ярусе за воротами куда бил Антунеш. Шикарный был вечер.
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Djon (Киев)
19.03.2021 в 19:46
Як же це давно було. Гол красень.
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