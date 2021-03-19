УЕФА вспомнил шикарный гол динамовца Антунеша Эвертону в ЛЕ 2014/15 - ВИДЕО
Голасо!
СММ-щики УЕФА вспомнили шикарный гол
Напомним, что тогда "Динамо" в Киеве разгромило "Эвертон" со счетом 5:2 и вышло в 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче в Англии киевляне уступили со счетом 1:2.
???? #вэтотдень в 2015-м:— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 19, 2021
Потрясающий по красоте гол в исполнении защитника киевского "Динамо" Антунеша! ????⚽️
???? Эвертон#ЛигаЕвропы | @DynamoKyiv pic.twitter.com/nX1NxBOqxB
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Комментарии (2)
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bender_sun (Белая Церковь)
19.03.2021 в 20:20
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Djon (Киев)
19.03.2021 в 19:46
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