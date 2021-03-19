УЕФА вспомнил шикарный гол динамовца Антунеша Эвертону в ЛЕ 2014/15 - ВИДЕО

СММ-щики УЕФА вспомнили шикарный гол динамовца Виторину Антунеша в ворота "Эвертона" в Лиге Европы 2014/2015, опубликовав видео в официальном Твиттере.

Напомним, что тогда "Динамо" в Киеве разгромило "Эвертон" со счетом 5:2 и вышло в 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче в Англии киевляне уступили со счетом 1:2.