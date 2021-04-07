Футзал. Украина – Дания 6:2. Видео голов и обзор матча

Украинская сборная по футзалу провела свой четвертый матч в рамках отбора к чемпионату Европы.

В первом из спаренных матчей украинцы разгромили датчан. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина – Дания 6:2

Голы: Педяш (5), Вейс (аг, 18), Абакшин (21, 26), Фаренюк (38, 39) – Фальк (5), Сухов (аг, 40)