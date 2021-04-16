Ставка на Кубок. Львов - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Календарь 22-го тура УПЛ открывал пятничный матч, в котором "Львов" принимал "Александрию".
Видимо, сделав ставку на Кубок Украины, Владимир Шаран оставил в запасе нескольких ключевых исполнителей, чем и воспользовались хозяева, одержав итоговую победу со счетом 3:1, и тем самым, сделав весомую заявку на сохранения места в элите украинского футбола.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Эрнест Антви 39, Олег Билык 43 (авт.), Назарий Ныч 56 - Денис Устименко 30
Обзор матча:
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