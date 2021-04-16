Ставка на Кубок. Львов - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча

Календарь 22-го тура УПЛ открывал пятничный матч, в котором "Львов" принимал "Александрию".

Видимо, сделав ставку на Кубок Украины, Владимир Шаран оставил в запасе нескольких ключевых исполнителей, чем и воспользовались хозяева, одержав итоговую победу со счетом 3:1, и тем самым, сделав весомую заявку на сохранения места в элите украинского футбола.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Львов - ФК Александрия 3:1

Голы: Эрнест Антви 39, Олег Билык 43 (авт.), Назарий Ныч 56 - Денис Устименко 30

Обзор матча: