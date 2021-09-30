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Mia san Mia. Бавария – Динамо 5:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Mia san Mia. Бавария – Динамо 5:0. Видео голов и обзор матча

twitter.com/FCBayern

Новина українською

Динамо в Мюнхене играет свой матч 2-го утра группового раунда против Баварии.

Начали киевляне не лучшим образом – уже на 12-й минуте Сидорчук привез пенальти за игру рукой, ну а Левандовски четко реализовал 11-метровый удар. Ну а еще до перерыва, после разрезного паса, Роберт вывалился на ворота и оформил дубль.

Ну а после перерыва мюнхенцы не особо напрягаясь довершили разгром. 5:0 - Динамо ничего не смогло ничего противопоставить фавориту.

Бавария – Динамо 5:0

Голы: Левандовски (12, пен. 27), Гнабри (68), Сане (74), Шупо-Мотинг (87)

Обзор матча:

Гол Левандовски:

Второй гол Левандовски:

Гол Гнабри:

Гол Сане:

Гол Шупо-Мотинга:

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (51)
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Zapp Brannigan (Київ)
30.09.2021 в 00:18
Ну не 0:7... І то добре)
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+2
-2
vlotko (Броди)
30.09.2021 в 00:15
Пенальті сумнівний, Сидорчука штовхають і в падінні м'яч влучає в руку. За таке пенальті не ставлять. І , взагалі , суддя підсвистував Баварії, всі силові єдиноборства були на користь німців.
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+1
-1
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 00:06
кажеться мы будем без еврофутбола --все обосрались стыдно позор
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+1
0
Древний (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:53
И мне говорили что может быть ничья....разные планеты игры в футбол....
Ответить
+1
-1
SugTolyan (Луганск)
30.09.2021 в 00:11
Кто это говорил -они видать футбол дЫнамо не смотрели) этой дырки проходной !
Ответить
+2
-1
Spivakj (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:50
Бавария - Ямайка 5-0!
Ответить
+4
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
29.09.2021 в 23:49
Но поляна была г@вно)))) Не утешает, а так.... ниочем
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+2
0
Древний (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:50
Даа...поляна виновата)))
Ответить
+1
-2
VAO (Луганск)
29.09.2021 в 23:45
Я думаю в этой группе Бавария ясно что 1-я. Бенфика будет 2-я. А вот Барса - здравствуй 4-е потому что даже ДК я думаю имеет большие шансы взять с ними в спарке 3 а то и 4 очка. Барса мертвейшая. Бенфика в спарке с Баварией я думаю 1 очко выцарапает. Динамо 2-ю игру баварии проигрывает. Бенфика 2-ю с Барсой не проиграет. В итоге ДК с 5-6 очками займет 3-е место. Бенфика в районе 7. Барса 3-4 последняя.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2021 в 23:47
.....Непроглядный туман и невыпавший снег.......
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0
-1
VAO (Луганск)
29.09.2021 в 23:48
Ах да забыл добавить. Я бы на месте всей каталонии пинал бы кумана обратно до Голландской границы. Тренерской мысли - 0. В команде каждый играет сам по себе.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
30.09.2021 в 00:13
Мечтать на диване,это то же,что и ловить рыбку в унитазе.
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2021 в 23:45
Продержалась и славно! Могли крупнее влететь!
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+2
-1
s@lomon (Крам&Тор$к)
29.09.2021 в 23:45
BMW vs zaporozhets. Это реалии. Просто реалии.
Ответить
+3
-2
avatar
ProstoFAN (Донецк)
29.09.2021 в 23:42
Это поражение не только конкретно Динамо, это поражение всего нашего футбола. И это печально.
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 23:44
Это поражение Суркиса, который наивно верит быть конкурентноспособным молодняком и сомнительными игроками низкого кчаества, типо Гармаша и Караваева.
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+2
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
29.09.2021 в 23:47
Мне кажется, что Суркис не готов тратиться на топовых игороков, поэтому делает ставку на то, что по деньгам дешевле. В ЧУ это пока работает, в ЕК - пока нет.
+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.09.2021 в 23:42
Ну и что, что проиграли и разгром? Зато свои, а не обезьяны
Ответить
+4
-6
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
29.09.2021 в 23:44
На себя в зеркало глянь, а потом людей оскорбляй, быдло!!!
Ответить
+5
-3
FC Energy (Новая Каховка)
29.09.2021 в 23:48
Это ирония. Здесь местные мамкины расисты шахтёр закидали ховном, а теперь пусть смотрят и видят, как наши "хороши".
+7
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.09.2021 в 00:15
FC Energy (Новая Каховка) Так Шахтар 0:7 Баварії програв... Причому, "золотим" складом з Срною, Дугласом Костою, Тайсоном і тд...
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2021 в 00:30
та как вы прицепились к тем 7-0! там удаления не должно было быть, а жк! вот и играй весь матч вдесятером против машины на её поле при полных трибунах!
+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
30.09.2021 в 01:09
О храків обосралсі.
0
0
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
29.09.2021 в 23:52
Тогда базару ноль!)) За быдлу сорян!)
Ответить
+2
0
SugTolyan (Луганск)
29.09.2021 в 23:38
Не долго музыка играла не долго цыган фраерил )) дЫнамо от шахты 3 занюхала , теперь Бавария разрывает пердаки Динамо ))))))
Ответить
+6
-1
Fishing 555 (Rivne)
30.09.2021 в 01:11
Ну це ж не Шериф що роздер задницю шахти
Ответить
0
0
Саня Лиман (Днепр)
29.09.2021 в 23:37
Это результат нашей продажной недолиги.Купленые судьишки и прочее.
Ответить
+4
-3
Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 23:37
Я до матча говорил, что будет 5:0.. Еще один и сбудется
Ответить
+3
-1
George_D (Харьков)
29.09.2021 в 23:52
Сбылось ...
Ответить
+2
0
Bandura (Klagenfurt)
29.09.2021 в 23:33
позорники хрєнові…а бенфіка тим часом барсу натягує
Ответить
+3
0
VAO (Луганск)
29.09.2021 в 23:52
честно. смотришь баварию и понимаешь что 90% клубов от них отлетит так-же. Бавария на данный момент топчик. Если они также будут играть в стадии плей-офф - это финалист. Поэтому конкретно по этой игре динамо и ругать не за что..
Ответить
+3
0
George_D (Харьков)
29.09.2021 в 23:53
Так это они сегодня в пол-силы играли.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2021 в 00:31
и дождь немного повлиял, а так бы накидали ещё больше
0
-1
s@lomon (Крам&Тор$к)
29.09.2021 в 23:32
Вышли играть в обосраных шортах
Ответить
+3
-2
Spivakj (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:28
А педраков смотрит)? Как же стрёмно за сборную !
Ответить
+2
-3
Fontango (Kharkov)
29.09.2021 в 23:03
Динамо в Лиге Чемпионов, только ради премиальных...А не ради игры!!! Напомните , в каком году оно хоть что то показывало в этом турнире?
Ответить
+5
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
29.09.2021 в 22:55
не забудьте это играют чемпионы Украины--стыдно позор куда вы лезите -играйте в колхозном УПЛ на больше вы не способны как и другие наши команды ШД-Ворскла-Колос-Заря
Ответить
+4
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
29.09.2021 в 23:02
ЧО треба було когось іншого посилати Баварія наразі одна з кращих команд з Європи... То раніш Одеса могла вихвалятися Буряком, Белановим... а наразі ДЕ одеські зірки футболу?
Ответить
+1
0
George_D (Харьков)
29.09.2021 в 23:55
Там же, де київські Блохіни та дніпровські Протасови... А саме у минулому.
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 22:52
Вот скотина судья !! В УПЛ такие в ворота ДК не ставят !!! Беспредел !!!!
Ответить
+6
-2
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
29.09.2021 в 23:34
Ответить
+1
-2
Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 23:38
Ага, в ворота Шерифа тоже не ставил, вот кроты и глотнули
Ответить
+1
-3
Fishing 555 (Rivne)
30.09.2021 в 01:12
Осел ти
Ответить
0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 22:52
Рожа у Тренера сосиски гомика конченого
Ответить
+1
-1
aleks68
29.09.2021 в 22:55
а у обиженного цыгапа?
Ответить
+1
-1
George_D (Харьков)
29.09.2021 в 23:56
Как у обиженного цыгана.
+1
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 22:49
Судья кончита,левый пеналь!!! Сидора толкал гомик сосисочный!!!
Ответить
+1
-8
aleks68
29.09.2021 в 22:56
конченный гомик здесь ты. ........дырявое чмо
Ответить
+3
-5
Fishing 555 (Rivne)
30.09.2021 в 01:13
Пес ти беззубий
0
0
lightning (Одесса)
29.09.2021 в 22:39
Ну здесь всё понятно.
Ответить
+3
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.09.2021 в 22:43
Ну это было понятно и после жеребьевки
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+3
-1


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