Mia san Mia. Бавария – Динамо 5:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
twitter.com/FCBayern
Динамо в Мюнхене играет свой матч 2-го утра группового раунда против Баварии.
Начали киевляне не лучшим образом – уже на 12-й минуте Сидорчук привез пенальти за игру рукой, ну а Левандовски четко реализовал 11-метровый удар. Ну а еще до перерыва, после разрезного паса, Роберт вывалился на ворота и оформил дубль.
Ну а после перерыва мюнхенцы не особо напрягаясь довершили разгром. 5:0 - Динамо ничего не смогло ничего противопоставить фавориту.
Бавария – Динамо 5:0
Голы: Левандовски (12, пен. 27), Гнабри (68), Сане (74), Шупо-Мотинг (87)
Обзор матча:
Гол Левандовски:
Второй гол Левандовски:
Гол Гнабри:
Гол Сане:
Гол Шупо-Мотинга:
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