Mia san Mia. Бавария – Динамо 5:0. Видео голов и обзор матча

Динамо в Мюнхене играет свой матч 2-го утра группового раунда против Баварии.

Начали киевляне не лучшим образом – уже на 12-й минуте Сидорчук привез пенальти за игру рукой, ну а Левандовски четко реализовал 11-метровый удар. Ну а еще до перерыва, после разрезного паса, Роберт вывалился на ворота и оформил дубль.

Ну а после перерыва мюнхенцы не особо напрягаясь довершили разгром. 5:0 - Динамо ничего не смогло ничего противопоставить фавориту.

Бавария – Динамо 5:0

Голы: Левандовски (12, пен. 27), Гнабри (68), Сане (74), Шупо-Мотинг (87)

Обзор матча:

Гол Левандовски:

Второй гол Левандовски:

Гол Гнабри:

Гол Сане:

Гол Шупо-Мотинга: