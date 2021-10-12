U-21. Украина - Фареры. Судаков и Бондаренко разыграли пенальти, не забив его - ВИДЕО

Молодежная сборная Украины в рамках отбора ЧЕ-2023 в Запорожье принимает команду Фарерских островов .

Украинцы забили в первом тайме после углового, однако еще один стандарт разыграли бездарно.

На 41- минуте в ворота гостей был назначен пенальти и Судаков с Бондаренко решили сотворить что-то в стиле Месси-Суареса...

Вот только оказалось, что Судаков не Месси, а Бондаренко – не Суарес. Из данного розыгрыша получилось нечто невразумительное и даже смешное.

Было бы смешное, если бы это была не сборная Украины.