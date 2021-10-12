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U-21. Украина - Фареры. Судаков и Бондаренко разыграли пенальти, не забив его - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(2 голосов)

Это было бы смешно, если б не было так грустно

U-21. Украина - Фареры. Судаков и Бондаренко разыграли пенальти, не забив его - ВИДЕО

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Молодежная сборная Украины в рамках отбора ЧЕ-2023 в Запорожье принимает команду Фарерских островов.

Украинцы забили в первом тайме после углового, однако еще один стандарт разыграли бездарно.

На 41- минуте в ворота гостей был назначен пенальти и Судаков с Бондаренко решили сотворить что-то в стиле Месси-Суареса...

Вот только оказалось, что Судаков не Месси, а Бондаренко – не Суарес. Из данного розыгрыша получилось нечто невразумительное и даже смешное.

Было бы смешное, если бы это была не сборная Украины.

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В статье: Украина U-21
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Комментарии (22)
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androma (Вересневе)
12.10.2021 в 20:11
Ох и засранцы. Кроме пеналя они и в пустые ворота з двух метров попасть не могут. Там и мячу деваться было некуда, кроме ворот
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0
0
tarakan (Одесса)
12.10.2021 в 19:52
Два дебила - это сила... Шо они исполняют?
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+3
-1
avatar
satellite (Харьков)
12.10.2021 в 19:48
Конечно же Сборная доминирует,но реализация караульная. С пенальти намутили непонятно что а с одним забитым , это валидол !!!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.10.2021 в 19:46
Який тренер таке і пенальті...
Ответить
+2
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 20:04
Ротань, конечно, тот еще специалист, но, думаю, он такой установки не давал и это личная инициатива этих "мастеров"
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
12.10.2021 в 19:33
Фраерки. По футбольному ничего из себя не представляют. А понтов выше крыши…
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+3
-1
vlotko (Броди)
12.10.2021 в 19:30
Випендрьожники, іншого слова не придумаєш.
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+2
0
Камонплей
12.10.2021 в 19:28
Можна таке робити коли твій тренер Ротань. Шоб такі фокуси дупою витворяли умовні Булєца з Супрягою в збірній Петракова навіть уявляти важко.
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+5
-1
ukatan (Харьковская обл.)
12.10.2021 в 19:24
Логопеды, с буквой х вместо г.
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0
-1
Конфуцій (Львів)
12.10.2021 в 19:21
Звьозди недороблені, понти проти Фарер, фу
Ответить
+1
-1
жажа_the_best (Харьков)
12.10.2021 в 19:19
це їх у Шахтарі навчили так розігрувати пенальті? Ииии ..
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+2
-1
MaximSK (Киев)
12.10.2021 в 19:18
Они плохо продумал пробитие пенальти, Судаков немного слабо накатил, а Бондаренко поздно побежал за этим мячом, оба виноваты в этой ситуации. Такие вещи надо исполнять очень быстро.
Ответить
+3
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 19:15
Такую фигню вообще нужно правилами запрещать
Ответить
+5
-2
Orest_ua (Kyiv)
12.10.2021 в 19:16
Зачем тебя запрещать?
Ответить
+3
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 19:20
Чтобы дурачки спрашивали
+3
-2
Кремень. (Кременчуг)
12.10.2021 в 19:14
Тренерская заготовка.
Ответить
+4
0
Lithium (Киев)
12.10.2021 в 19:25
Скорее всего так и есть. В противном случае любой тренер сразу поменял бы обоих. Или в перерыве. Хотя вполне возможно, что Ротань в этой сборной только в качестве декорации - всю установку на игру, выбор состава, делает кто-то другой.
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+2
0
Cerega15 (Kherson)
12.10.2021 в 19:13
Ох и бараны.
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+8
-1
Kela (Одесса)
12.10.2021 в 19:11
два дебила, это сила! (с) не, ну был бы счет 5-0, бейте и куражтесь как хотите, но тут хлипкий счет, надо набивать разницу мячей после попадоса французам, а эти клоуны пенальти разыгрывают...
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+8
-1
ukatan (Харьковская обл.)
12.10.2021 в 19:26
А если у ребят синдром "Миная", то есть никто прямым ударом с точки забить не может?
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+2
0
lektor (Мариуполь)
12.10.2021 в 19:09
за такое пижонство гнать из сборной обоих
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+6
-1
Cerega15 (Kherson)
12.10.2021 в 19:15
Ротаня и Павелко?
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+5
-1


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