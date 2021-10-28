Шахаб решает. Рух  - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

Львовский Рух в матче 1/8 финала Кубка Украины принимал Зарю и оказал луганчанам достойное сопротивление.

В основное время команды не смогли распечатать ворота, а в овертайме дело взял Шахаб, который оформил дубль

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Рух (Львов) - Заря (Луганск) 0:2

Голы: Шахаб (99, 110)