Шахаб решает. Рух - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
ФК Зоря
Львовский Рух в матче 1/8 финала Кубка Украины принимал Зарю и оказал луганчанам достойное сопротивление.
В основное время команды не смогли распечатать ворота, а в овертайме дело взял Шахаб, который оформил дубль
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Шахаб (99, 110)
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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
28.10.2021 в 20:23
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