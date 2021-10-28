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Шахаб решает. Рух  - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Шахаб решает. Рух  - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

ФК Зоря

Новина українською

Львовский Рух в матче 1/8 финала Кубка Украины принимал Зарю и оказал луганчанам достойное сопротивление.

В основное время команды не смогли распечатать ворота, а в овертайме дело взял Шахаб, который оформил дубль

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Рух (Львов) - Заря (Луганск) 0:2

Голы: Шахаб (99, 110)

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
28.10.2021 в 20:23
Шахаб второй конечно с умом положил, знал что будет на него лететь в корпус, чувак почти за пределы домой доехал))))))
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