  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Яремчук в плей-офф ЛЧ, Динамо в отпуске. Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Яремчук в плей-офф ЛЧ, Динамо в отпуске. Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Яремчук в плей-офф ЛЧ, Динамо в отпуске. Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

SL Benfica

Новина українською

Динамо сыграло свой заключительный матч нынешней Лиги чемпионов. В рамках 6-го тура киевляне в Лиссабоне играли против Бенфики.

Динамо начало игру довольно неплохо – создало пару неплохих моментов, однако реализация оставляла желать лучшего.

А вот Бенфика выжимала максимум и забила на 15-й и 22-й минутах, причем первый гол забил экс-игрок киевлян, украинец Роман Яремчук.

Второй тайм Бенфика провела по счету, дождавшись победу Баварии над Барсой. 2:0. Бенфика в плей-офф, Динамо в …

Бенфика – Динамо 2:0

Голы: Яремчук (15), Жилберту (22)

Обзор матча:

Гол Яремчука:

Гол Жилберту:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Noiro (Харьков)
09.12.2021 в 00:45
уже лет 10 говорю одно и тоже, чтобы нормально играть в ЕК нужно 4-5 команд, которые будут стабильно бороться за чемпионство в стране. Если играть 3-4 серьёзных игры в год на внутренней арене будет и дальше болото, которое мы наблюдаем сейчас. Только нормальная конкуренция способна что-то поменять в лучшую сторону.
Ответить
0
0
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
08.12.2021 в 23:57
Короче хлопці так вам і треба! У чемпіонаті потрібно сподіватися не на підкуп суперників, які майже всі підряд здають матчі грандам та інколи арбітрів а працювати над покращенням перш за все комбінаційної командної гри та реалізації!!!
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
08.12.2021 в 23:08
Ладно наш Холод не забивает в ворота Десны с пяти метров практически в пустые ворота, но Цыганков, наша долго восходящая звезда, ещё в более выгодном положении мажет! Это ни в какие ворота не лезет, как говорится. Болезнь, видимо, заразная циркулирует среди наших игроков...
Ответить
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.12.2021 в 22:58
если ДК не забивает гол в пустые ворота о чём можно говорить --все наши команды для колхозно-дворового УПЛ там они асы а в ЕК мальчики для позора --противно смотреть этот цирк а за выиграшь дают 3 лимона
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...