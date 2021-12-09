Яремчук в плей-офф ЛЧ, Динамо в отпуске. Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Динамо сыграло свой заключительный матч нынешней Лиги чемпионов. В рамках 6-го тура киевляне в Лиссабоне играли против Бенфики.

Динамо начало игру довольно неплохо – создало пару неплохих моментов, однако реализация оставляла желать лучшего.

А вот Бенфика выжимала максимум и забила на 15-й и 22-й минутах, причем первый гол забил экс-игрок киевлян, украинец Роман Яремчук.

Второй тайм Бенфика провела по счету, дождавшись победу Баварии над Барсой. 2:0. Бенфика в плей-офф, Динамо в …

Бенфика – Динамо 2:0

Голы: Яремчук (15), Жилберту (22)

Обзор матча:

Гол Яремчука:

Гол Жилберту: