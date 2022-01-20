Что же будет дальше? Нидерланды - Украина 3:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины по футзалу крайне неудачно стартовала на Евро-2022.

В стартовом матче команда Косевича проиграла хозяевам площадки – Нидерландам.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Также напомним, что дальше соперники будут только серьезнее – Сербия и Португалия.

Нидерланды - Украина 3:2

Голы: Саадуни 22, Аттаиби 24, Бузамбу 30 - Зварич 1, Шотурма 37