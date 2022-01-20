  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Что же будет дальше? Нидерланды - Украина 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Что же будет дальше? Нидерланды - Украина 3:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Что же будет дальше? Нидерланды - Украина 3:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/futsal_ua

Новина українською

Сборная Украины по футзалу крайне неудачно стартовала на Евро-2022.

В стартовом матче команда Косевича проиграла хозяевам площадки – Нидерландам.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Также напомним, что дальше соперники будут только серьезнее – Сербия и Португалия.

Нидерланды - Украина 3:2

Голы: Саадуни 22, Аттаиби 24, Бузамбу 30 - Зварич 1, Шотурма 37

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...