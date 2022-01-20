Что же будет дальше? Нидерланды - Украина 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Сборная Украины по футзалу крайне неудачно стартовала на Евро-2022.
В стартовом матче команда Косевича проиграла хозяевам площадки – Нидерландам.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Также напомним, что дальше соперники будут только серьезнее – Сербия и Португалия.
Голы: Саадуни 22, Аттаиби 24, Бузамбу 30 - Зварич 1, Шотурма 37
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