Knock-knock i am glock. Морозюк шикарным дальним ударом забил свой первый гол за Черноморец - ВИДЕО
Бородач вернулся
скриншот youtube
В заключительном матче Winter Cup Черноморец и Верес разыгрывали 3-е место.
Поединок закончился вничью 2:2 и серией пенальти, где
Отдельно стоит отметить гол с игры Николая Морозюка, который положил шикарный мяч дальним ударом. Первый гол бородача за Черноморец, пусть и в неофициальном матче.
Но зашло действительно красиво.
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