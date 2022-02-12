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  4. Knock-knock i am glock. Морозюк шикарным дальним ударом забил свой первый гол за Черноморец - ВИДЕО
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Knock-knock i am glock. Морозюк шикарным дальним ударом забил свой первый гол за Черноморец - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Бородач вернулся

Knock-knock i am glock. Морозюк шикарным дальним ударом забил свой первый гол за Черноморец - ВИДЕО

скриншот youtube

Новина українською

В заключительном матче Winter Cup Черноморец и Верес разыгрывали 3-е место.

Поединок закончился вничью 2:2 и серией пенальти, где удачливее были одесситы (4:2).

Отдельно стоит отметить гол с игры Николая Морозюка, который положил шикарный мяч дальним ударом. Первый гол бородача за Черноморец, пусть и в неофициальном матче.

Но зашло действительно красиво.

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В статье: Николай Морозюк Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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