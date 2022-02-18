Гол Мудрика, ассист Трубина - ВИДЕО красивого гола Шахтера в ворота Астаны
Эту песню запевает молодежь
shakhtar.com
Донецкий Шахтер на сборах в Турции проводит спарринг с Астаной из Казахстана.
К перерыву горняки ведут со счетом 1:0, а гол забил Михаил Мудрик, причем сделал это после передачи кипера Анатолия Трубина.
Комбинация, как и сам гол, вышли очень красивыми и заслуживают, чтобы их вынесли отдельно.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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Комментарии (1)
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fato41
18.02.2022 в 17:42
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