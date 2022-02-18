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Гол Мудрика, ассист Трубина - ВИДЕО красивого гола Шахтера в ворота Астаны

Украинские
(1 голосов)

Эту песню запевает молодежь

Гол Мудрика, ассист Трубина - ВИДЕО красивого гола Шахтера в ворота Астаны

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер на сборах в Турции проводит спарринг с Астаной из Казахстана.

К перерыву горняки ведут со счетом 1:0, а гол забил Михаил Мудрик, причем сделал это после передачи кипера Анатолия Трубина.

Комбинация, как и сам гол, вышли очень красивыми и заслуживают, чтобы их вынесли отдельно.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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fato41
18.02.2022 в 17:42
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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