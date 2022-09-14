Вторая победа подряд. Юношеская лига УЕФА. Шахтер - Селтик 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Команда 19-летних донецкого "Шахтера" одержала вторую победу на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. После победы в Лейпциге команда Оскара Ратулутры победила в номинально домашней встрече на тренировочной базе варшавской "Легии" шотландский "Селтик".
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ющенко 25, Корр 55 (авт.) - Брукс 75
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