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Вторая победа подряд. Юношеская лига УЕФА. Шахтер - Селтик 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Вторая победа подряд. Юношеская лига УЕФА. Шахтер - Селтик 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

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Команда 19-летних донецкого "Шахтера" одержала вторую победу на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. После победы в Лейпциге команда Оскара Ратулутры победила в номинально домашней встрече на тренировочной базе варшавской "Легии" шотландский "Селтик".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Селтик" (Глазго, Шотландия) 2:1

Голы: Ющенко 25, Корр 55 (авт.) - Брукс 75

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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