Но снизу постучали. Динамо – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча

Динамо провело свой второй матч в групповом раунде Лиги конференций – киевляне в условно домашнем матче в Польше играли с кипрским АЕК-ом.

Вот только начало матча для киевлян не задалось – уже на 8-й минуте Дюрчо идеально и без шансов для Бойко пробил со штрафного.

Остаток матча прошел без голов - Динамо снова проиграло.

Динамо – АЕК 0:1

Гол: Дюрчо (8)

Обзор матча:

Гол Дюрчо: