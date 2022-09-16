Но снизу постучали. Динамо – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Вот только начало матча для киевлян не задалось – уже на 8-й минуте Дюрчо идеально и без шансов для Бойко пробил со штрафного.
Остаток матча прошел без голов - Динамо снова проиграло.
Гол: Дюрчо (8)
Обзор матча:
Гол Дюрчо:
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
15.09.2022 в 23:55
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