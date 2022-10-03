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Лучшие футбольные книги. Что почитать болельщику? Месси, Роналду, Гвардиола, Клопп - ВИДЕО

Украинские
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Свежий выпуск на канале ЗУБ

Лучшие футбольные книги. Что почитать болельщику? Месси, Роналду, Гвардиола, Клопп - ВИДЕО

Новина українською

Что подарить футбольному болельщику?

Какую футбольную книгу следует прочитать?

Какая футбольная автобиография самая интересная?

Читайте такжеЗаписки украинского болельщика: новости сборной, рекорд Ярмоленко, Шевченко уволили - ВИДЕО

Попробуем разобраться в новом выпуске!

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В статье: Юрген Клопп Лионель Месси Хосеп Гвардиола Криштиану Роналду
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