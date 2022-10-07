Кто может увидеть здесь пенальти? Скандальное решение арбитра в матче Верес - Металлист. ВИДЕО

В матче открытия 6-го тура УПЛ Верес принимал Металлист.

Харьковчане выиграли со счетом 2:1 , однако поединок запомнился не только этим.

На 78-й минуте судья Копиевский при счете 0:2 решил подогреть интригу.

Шарай завалился за 1,5 метра от Демченко, при этом, судя по видео, без малейшего контакта.

Впрочем, судья купился, Верес пенальти реализовал, что, впрочем, не помогло хозяевам вырвать хотя бы ничью.

Однако сам факт такого пенальти остается фактом. Как минимум, странное решение.