Кто может увидеть здесь пенальти? Скандальное решение арбитра в матче Верес - Металлист. ВИДЕО
УПЛ не может существовать без скандального судейства
nkveres.com
В матче открытия 6-го тура УПЛ Верес принимал Металлист.
Харьковчане
На 78-й минуте судья Копиевский при счете 0:2 решил подогреть интригу.
Шарай завалился за 1,5 метра от Демченко, при этом, судя по видео, без малейшего контакта.
Впрочем, судья купился, Верес пенальти реализовал, что, впрочем, не помогло хозяевам вырвать хотя бы ничью.
Однако сам факт такого пенальти остается фактом. Как минимум, странное решение.
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
07.10.2022 в 18:30
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