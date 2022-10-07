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Кто может увидеть здесь пенальти? Скандальное решение арбитра в матче Верес - Металлист. ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

УПЛ не может существовать без скандального судейства

Кто может увидеть здесь пенальти? Скандальное решение арбитра в матче Верес - Металлист. ВИДЕО

nkveres.com

Новина українською

В матче открытия 6-го тура УПЛ Верес принимал Металлист.

Харьковчане выиграли со счетом 2:1, однако поединок запомнился не только этим.

На 78-й минуте судья Копиевский при счете 0:2 решил подогреть интригу.

Шарай завалился за 1,5 метра от Демченко, при этом, судя по видео, без малейшего контакта.

Впрочем, судья купился, Верес пенальти реализовал, что, впрочем, не помогло хозяевам вырвать хотя бы ничью.

Однако сам факт такого пенальти остается фактом. Как минимум, странное решение.

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В статье: Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
07.10.2022 в 18:30
Це ганьба!!! Копієвському купити окуляри та влупити догану з відстороненням на 8-10 матчів. Це жах...
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