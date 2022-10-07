Без скандала не обошлось. Верес - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
nkveres.com
В матче открытия 6-го тура УПЛ "Верес" принимал "Металлист."
Харьковчане выиграли со счетом 2:1, однако поединок запомнился не только этим, а и скандальным пенальти в ворота харьковчан.
Впрочем, что было к чему, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Клец 79 пен. - Прядун 29, Каплиенко 57
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Комментарии (2)
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vladislav (Харьков)
07.10.2022 в 20:17
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
07.10.2022 в 19:39
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