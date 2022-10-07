Без скандала не обошлось. Верес - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче открытия 6-го тура УПЛ "Верес" принимал "Металлист."

Харьковчане выиграли со счетом 2:1, однако поединок запомнился не только этим, а и скандальным пенальти в ворота харьковчан.

Впрочем, что было к чему, смотрите в нашем видеообзоре.

"Верес" - "Металлист" 1:2

Голы: Клец 79 пен. - Прядун 29, Каплиенко 57