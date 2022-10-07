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Без скандала не обошлось. Верес - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Без скандала не обошлось. Верес - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча

nkveres.com

Новина українською

В матче открытия 6-го тура УПЛ "Верес" принимал "Металлист."

Харьковчане выиграли со счетом 2:1, однако поединок запомнился не только этим, а и скандальным пенальти в ворота харьковчан.

Впрочем, что было к чему, смотрите в нашем видеообзоре.

"Верес" - "Металлист" 1:2

Голы: Клец 79 пен. - Прядун 29, Каплиенко 57

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В статье: Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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vladislav (Харьков)
07.10.2022 в 20:17
Жахлива помилка арбітра...
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
07.10.2022 в 19:39
Давно не бачив такого огидного "договорняка"... ((
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