Хоть самому Эдмару выходи. Металлист 1925 - Заря 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
10-й тур УПЛ открывался матчем, в котором Металлист 1925 соперничал с Зарей.
Борьбы в матче не получилось – луганчане разгромили харьковчан со счетом 3:0.
О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
При этом, отдельно советуем обратить внимание на второй гол луганчан.
Голы: Вячеслав Чурко 39, Денис Нагнойний 45, Максим Имереков 58
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