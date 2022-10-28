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Хоть самому Эдмару выходи. Металлист 1925 - Заря 0:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Хоть самому Эдмару выходи. Металлист 1925 - Заря 0:3. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

10-й тур УПЛ открывался матчем, в котором Металлист 1925 соперничал с Зарей.

Борьбы в матче не получилось – луганчане разгромили харьковчан со счетом 3:0.

О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

При этом, отдельно советуем обратить внимание на второй гол луганчан.

Металлист 1925 - Заря 0:3

Голы: Вячеслав Чурко 39, Денис Нагнойний 45, Максим Имереков 58

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
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