Без голов, но с задором. Металлист - Металлист 1925 0:0 Видеообзор матча

Особый интерес в 12-м туре УПЛ вызывало харьковское дерби – матч, в котором сошлись "Металлист" и "Металлист 1925".

И хоть дерби прошло без голов, посмотреть в нем было на что.

О всех событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист" - "Металлист 1925" 0:0

Удаление: Андрей Ралюченко 90+3 - Михаил Шершень 52