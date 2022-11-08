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Без голов, но с задором. Металлист - Металлист 1925 0:0 Видеообзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Без голов, но с задором. Металлист - Металлист 1925 0:0 Видеообзор матча

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Особый интерес в 12-м туре УПЛ вызывало харьковское дерби – матч, в котором сошлись "Металлист" и "Металлист 1925".

И хоть дерби прошло без голов, посмотреть в нем было на что.

О всех событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист" - "Металлист 1925" 0:0

Удаление: Андрей Ралюченко 90+3 - Михаил Шершень 52

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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