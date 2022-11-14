 Ничейная битва соседей по таблице. Рух - Минай 1:1. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Ничейная битва соседей по таблице. Рух - Минай 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Ничейная битва соседей по таблице. Рух - Минай 1:1. Видео голов и обзор матча

fcrukh.com

Новина українською

В матче 12-го тура УПЛ Рух принимал Минай.

Соседи по таблице выдали конкурентный матч, равный матч, но далеко не самый качественный.

О том, как и что происходило в поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

Рух - Минай 1:1

Голы: Юрий Климчук 23 (пен.) - Иван Трубочкин 63

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай
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