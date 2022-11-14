Ничейная битва соседей по таблице. Рух - Минай 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcrukh.com
В матче 12-го тура УПЛ Рух принимал Минай.
Соседи по таблице выдали конкурентный матч, равный матч, но далеко не самый качественный.
О том, как и что происходило в поединке, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Юрий Климчук 23 (пен.) - Иван Трубочкин 63
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