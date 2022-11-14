Ничейная битва соседей по таблице. Рух - Минай 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 12-го тура УПЛ Рух принимал Минай.

Соседи по таблице выдали конкурентный матч, равный матч, но далеко не самый качественный.

О том, как и что происходило в поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

Рух - Минай 1:1

Голы: Юрий Климчук 23 (пен.) - Иван Трубочкин 63