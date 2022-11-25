Пытались, старались, но на гол не наигрались. Черноморец - Металлист 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор поединка
fcmetalist.com.ua
Матч 15-го тура УПЛ, в которому Черноморец принимал Металлист, закончился без голов.
Тем не менее, посмотреть в поединке было на что.
Что где и как было в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
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