 Пытались, старались, но на гол не наигрались. Черноморец - Металлист 0:0. Видеообзор поединка ᐉ UA-Футбол
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Пытались, старались, но на гол не наигрались. Черноморец - Металлист 0:0. Видеообзор поединка

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Пытались, старались, но на гол не наигрались. Черноморец - Металлист 0:0. Видеообзор поединка

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Матч 15-го тура УПЛ, в которому Черноморец принимал Металлист, закончился без голов.

Тем не менее, посмотреть в поединке было на что.

Что где и как было в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец - Металлист 0:0

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков)
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